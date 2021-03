Napoli, Ermal Meta tifa Gattuso dal Festival di Sanremo: “Trionfo all’Ariston o Scudetto ai partenopei? Non ho dubbi”

Ermal Meta è uno dei principali favoriti tra i cantanti in gara nella settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

L’interprete albanese, naturalizzato italiano, è un noto tifoso del Napoli e ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla propria squadra del cuore. La compagine partenopea non sta rendendo al meglio e non riesce a trovare la continuità sperata, ma Ermal Meta ha fiducia in Gennaro Gattuso: “Sono tifoso del Napoli. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre sono così, si amano e basta. A De Laurentiis consiglierei di tenere Gattuso ma anche di rinforzare un po’ la squadra, soprattutto a centrocampo. Ma serve un centrocampo più forte, Barella lo vedrei benissimo in azzurro”.

Il cantante durante le prime serate del Festival sta convincendo gli addetti ai lavori, e occupa al momento il primo posto della graduatoria, ma tra un ipotetico trionfo personale a Sanremo e l’eventuale Scudetto ai partenopei Ermal Meta ha le idee chiare: “Tra la vittoria al Festival e lo scudetto al Napoli sceglierei senza dubbio lo scudetto al Napoli. Sarebbe fantastico”.