Napoli, Ulivieri senza filtri: “Lo sfogo di Gattuso? Ho la mia idea. Se fossi De Laurentiis mi farei una domanda”

Durante un’intervista concessa ai microfoni di“Radio Marte”, l’ex tecnico di Napoli e Torino, Renzo Ulivieri, oggi presidente dell’AIAC, ha commentato l’accorato sfogo dell’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, dopo la vittoria dei partenopei contro il Parma. Di seguito le dichiarazioni del “numero uno” degli allenatori italiani.

“Ho sentito l’intervento di Gattuso e lo condivido sia dal punto di vista umano, che da quello dell’allenatore. Ognuno può fare ciò che gli pare, come il patron. Il pensiero di Gattuso mi sembra giusto. C’è da andare avanti con una squadra che, tra alti e bassi (come tutte le altre formazioni di Serie A), sta facendo quello che deve fare. C’è un periodo di messa in opera e di costruzione, Rino sta cercando una diversa sensibilità tattica. Se fossi al posto di chi comanda, prima di prendere certe decisioni mi chiederei a chi gioverebbero”.

