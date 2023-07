"Napoli è stata l'Università della mia vita. Vivere la città così intimamente mi ha avvicinato a un patrimonio enorme, fatto di tante cose, a partire dagli stessi napoletani. Non so se sono diventato immortale come dite, so come mi ha fatto sentire Napoli". Queste le dichiarazioni dell'ormai ex tecnico azzurro, Luciano Spalletti, il quale ha ricevuto il premio Artis Suavitas proprio nella città partenopea.