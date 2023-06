Calciomercato Napoli, il Liverpool vuole Osimhen: De Laurentiis chiede cifra monstre

De Laurentiis spara alto per il cartellino di uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli. Il Liverpool aveva fatto un sondaggio per Osimhen.

Il bomber nigeriano ha attirato l'interesse del Liverpool in Premier League che però non si è qualificato alla prossima Champions League, fattore che potrebbe destabilizzare in vista della decisione finale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una richiesta shock per Osimhen, sparando altissimo per quanto riguarda la cifra: 180 milioni di euro.