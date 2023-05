Napoli, Sabatini: “Luis Enrique erede ideale di Spalletti. Grande uomo, suo calcio…”

Queste le dichiarazioni dell'ex ds di Lazio e Palermo, tra le altre, ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: "Luis Enrique per il post Spalletti a Napoli?Sarebbe perfetto, è un grande uomo, come dicono in Spagna ed in Argentina un hombre vertical, ragazzo eccezionale e leale, con un impatto fortissimo nello spogliatoio e che gioca un calcio molto simile a quello di Spalletti. Luciano forse verticalizza più e palleggia meno di Lucho. Luis a Napoli sarebbe il top, anche se penso che nessuno nell’immediato potrà ripetere ciò che ha fatto Luciano Spalletti. Un tecnico come lui non si trova molto facilmente, se arrivasse Luis Enrique sarebbe la logica prosecuzione del lavoro svolto con l’allenatore toscano".