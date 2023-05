Napoli, Spalletti ribadisce: “Per troppo amore ci si lascia, non torno indietro…”

Al Premio Nazionale “MCL - Inside the sport”, tra i protagonisti meritevoli del prestigioso riconoscimento c'è il tecnico del Napoli Campioned''Italia, Luciano Spalletti. L'ex coach di Roma ed Inter, che ha sbaragliato la concorrenza in campionato conquistando il terzo scudetto nella storia del club partenopeo, non siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. L'allenatore nativo di Certaldo ha ribadito l'intenzione di volersi fermare e staccare la spina delle pressioni, almeno per l'annata 2023-2024. “A volte per amore si lascia - ha esordito Spalletti -. Per troppo amore ci si lascia. Mi sono chiesto se sarei riuscito a ridare a Napoli quel che merita, restituire la grandezza che ti dà. E mi sono risposto che no. Non saprei dargliela. Niente mi farà cambiare idea. Sabbatico? Non so cosa vuole dire, a De Laurentiis dissi che mi sarei preso un anno, sono anche stanco. Se qualcuno vuole infilarsi gli stivali… Del Napoli mi mancherà tutto: il ritiro, le partite, ma non torno indietro…”.