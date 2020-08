Napoli, Rrahmani si presenta: ” Non ho mai avuto dubbi, vi svelo le mie caratteristiche”

Il Napoli nella prossima stagione potrà contare su un profilo difensivo di alto livello.

Il club partenopeo già nel mese di gennaio ha acquisito il cartellino di Amir Rrahmani , calciatore kosovaro classe ’94 ingaggiato a titolo definitivo dall‘Hellas Verona. L’ex centrale della Dinamo Zagabria ha firmato un contratto della durata di 5 anni da 1,8 milioni a stagione. Dal ritiro degli azzurri in quel di Castel di Sangro il nuovo volto della squadra guidata da Rino Gattuso si è presentato alla stampa, di seguito le sue prime dichiarazioni.

“Caratteristiche? Aggressivo, forte nei duelli aerei, ma anche bassi. Ho giocato in carriera tante volte anche in una difesa a quattro, anche in nazionale gioco così. Per me non sarà un problema adattarmi a questa nuovo modulo. Non ho fatti tanti gol, spero di farne in questa stagione col Napoli. A Zagabria ho giocato sette partite in Europa League come terzo a sinistra. Posso fare il laterale se il tecnico lo vorrà, sono sempre pronto per i bisogni della squadra e le necessità dell’allenatore. Dopo qualche mese dello scorso campionato il Napoli aveva già palesato il suo interesse, ci sono stati dei contatti con il mio agente e Napoli è stata la mia prima scelta. Da quel momento non ho pensato a niente altro, sono stato sicuro di venire qui”.