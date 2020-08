Napoli, Gattuso: “Soddisfatto dei miei ragazzi, abbiamo un obiettivo. Osimhen? Ho la mia idea”

Il Napoli da lunedì’ sera si trova in ritiro in quel di Castel di Sangro.

Il club partenopeo ha terminato una, a dir poco complicata, stagione 2019/20 conquistando una Coppa Italia. L’annata degli azzurri è iniziata nel peggiore dei modi a causa degli iniziali pessimi risultati in campionato che hanno provocato l’approdo in panchina di Rino Gattuso al posto di Carlo Ancelotti. Il tecnico calabrese, in conferenza stampa, si è proiettato alla prossima stagione.

“Quando si allena il Napoli si allena un grande club e non cambia nulla iniziare o subentrare. Dobbiamo migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho nessuna paura, anzi. Lavoriamo a testa bassa. Sono soddisfatto della squadra che alleno. Ci sono alcuni dei giovani più forti d’Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club abbia perso tanto, senza i tifosi e senza l’accesso in Champions League. Io penso ad allenare, è la cosa che so fare meglio. Se poi partirà qualcuno vedremo. Mi sono arrabbiato tantissimo nelle dodici partite di campionato, dopo aver vinto la Coppa Italia. Non avevamo niente da giocarci, ma mi sono arrabbiato tanto perchè in quelle gare senza nulla in palio costruisci la mentalità. Col Barcellona abbiamo buttato via la gara, si vedeva che era una squadra in difficoltà. Il nostro step da fare è proprio legato alla personalità e alla capacità di dare continuità alle nostre prestazioni. Per noi l’obiettivo è raggiungere l’Europa che conta. Sappiamo che è difficile, ma per migliorare bisogna puntare alla Champions. È da tanti anni che questa squadra si qualificava a quella competizione, arrivare nei primi quattro deve essere un obiettivo. C’è la consapevolezza che non sarà facile. Osimhen? È uno che ha caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo. Ci può dare la possibilità di attaccare gli spazi, ha grande forza fisica e penso che ci potrà dare una grandissima mano”.