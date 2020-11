Napoli-Rjieka, Politano: “Grande vittoria, adesso testa alla Roma. Maradona? Dobbiamo fare una cosa”

Matteo Politano al termine della sfida tra Napoli e Rijeka.

L’esterno offensivo partenopeo ha parlato nel post gara del successo ottenuto con il risultato di 2-0. Tale vittoria assicura agli azzurri il momentaneo primo posto nel gruppo F, in attesa di disputare le ultime due gare con AZ Alkmar e Real Sociedad. Con queste ultime la compagine campana si giocherà l’accesso ai sedicesimi di finale, con la speranza di poter arrivare fino alla finale di Europa League per dedicare la vittoria a Diego Maradona: “Oggi è un giorno triste, siamo stati bravi per tutta la partita perchè non era facile mettere in campo questa prestazione. Dobbiamo migliorare nel fraseggio, senza perdere palloni. Domenica con la Roma dovremmo essere bravi anche in questo, anche perchè affrontiamo una squadra forte e in forma”.

Politano ha poi continuato sul proseguo del girone e sulle prossime gare che attendono gli azzurri:“Girone? Siamo sulla strada giusta, ci aspetta una partita difficile domenica con la Roma, oltre che una minifinale giovedì, dovremmo chiudere la pratica ed essere bravi. Momento difficile per la scomparsa di Diego, dovremmo essere tutti bravi nel vincere un trofeo e regalarlo a colui che ha fatto la storia di questa città e di questo incredibile club”.

