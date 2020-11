Napoli-Rijeka, Mertens: “Maradona simbolo della città, la sua morte ci ha colpito nel profondo”

Il Napoli ha superato per 2-0 il Rijeka nella gara valida per la quarta giornata dei gironi di Europa League.

Gli azzurri hanno avuto la meglio dei croati grazie alle reti siglate da Politano e Lozano. Una vittoria che porta i partenopei al primo posto in classifica davanti ad Az Alkmaar e Real Sociedad, successo nel giorno dopo la morte di Diego Armando Maradona. Le parole dell’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, ai microfoni di Sky Sport.

“Ieri è stato un giorno davvero triste per tutta Napoli. Maradona è stato davvero importante per la società e per tutto il sud. Dobbiamo pensare positivo, Diego ci ha lasciato ma dobbiamo pensare ai bei ricordi che ci ha permesso di conservare. L’ultima immagine che ho è di uno che amava il calcio e che quando toccava la palla dava gioia a tutti. Adesso testa alla partita con la Roma che è un crocevia importante per questa stagione, non è mai facile vincere con squadre del genere. Difficile da spiegare l’emozione che ti dà il Napoli e questa maglia. Dobbiamo andare avanti, per i bei ricordi che ha lasciato Diego. Ogni volta che indosso l’azzurro provo qualcosa di indescrivibile, non so davvero spiegare come mi sento”.