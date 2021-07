Napoli, parla il medico: “Tutti i calciatori azzurri vaccinati entro metà agosto”

Il responsabile dello staff medico del Napoli ha parlato dell'andamento del ciclo vaccinale tra i tesserati del club azzurro, i cui tesserati verranno vaccinati entro agosto, nel rispetto dei protocolli fissati dalla FIGC

Il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, ha parlato alle colonne de Il Mattino riguardo il tema della vaccinazione degli atleti azzurri: "Quelli che il Covid lo hanno avuto, hanno già completato il ciclo. Gli altri lo faranno tutti entro metà agosto. Finché l'intero gruppo non sarà vaccinato non possiamo allentare la bolla e il protocollo Covid della Figc non può subire modifiche. Ma per l'inizio della stagione è chiaro che qualcosa dovrà essere cambiato. Per ora i calciatori hanno camere singole, fanno le docce a turni, mantengono il distanziamento a tavola, nelle riunioni tecniche in hotel devono portare la mascherina".