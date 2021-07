Spezia, aumenta il focolaio Covid-19: salgono a 11 i positivi

Stop agli allenamenti per un giorno, l'ASL di Bolzano dà il via libera a quelli individuali

Si espande il focolaio Covid-19 in casa Spezia.

Dopo i casi riscontrati nella giornata di ieri, i nuovi test effettuati a staff e gruppo squadra spazzino nelle ultime ore, hanno fatto emergere nuove positività. Sale dunque a 11 il numero dei positivi. L'ASL di Bolzano, località che ospita la compagine ligure in ritiro a Prato allo Stelvio, ha dato il via libera a effettuare sedute di allenamento in forma individuale con la squadra del neo tecnico Thiago Motta che rispetterà tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. A comunicarlo tramite una nota ufficiale, è lo stesso Spezia.