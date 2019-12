Napoli, obiettivo Lobotka a centrocampo: La strategia di De Laurentis…

Ore calde per Aurelio De Laurentis e la dirigenza partenopea alla ricerca di un regista che possa andare a risolvere i diversi problemi che la squadra di Rino Gattuso ha riscontrato in fase di impostazione dell’azione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, sarebbe tornato di moda a Castel Volturno il nome di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo che già nelle scorse sessioni di mercato aveva intrigato e non poco il numero 1 della società azzurra. Il playmaker slovacco avrebbe già dato la sua piena disponibilità al trasferimento in Italia che resta tuttavia complicato a causa dell’ingente importo della clausola rescissoria, pari a 50 milioni di euro, imposta dal club galiziano nell’ambito del contratto del calciatore in scadenza nel Giugno 2023. Cifra ritenuta troppo alta dal club partenopeo, De Laurentis per chiudere l’operazione starebbe studiando una formula alternativa: un prestito oneroso a 3 milioni di euro con un diritto/obbligo di riscatto dell’ intero cartellino fissato a 27 entro Giugno 2020.

Il centrocampista slovacco aveva già fatto ampiamente parlare di sé molto tempo prima ,come nel 2017 quando il Palermo del ex Ds Fabio Lupo aveva provato a prelevarlo dal Nordjaelland per la cifra quasi irrisoria di 2,5 milioni, portandolo alla corte di Bruno Tedino innamoratosene calcisticamente in seguito alle sue prestazioni altisonanti durante l’Europeo Under 21 di quell’anno. Mercato in entrata che dunque si accende in casa Napoli, in attesa di un regista dall’ eleganza e visione di gioco, doti insite nel bagaglio tecnico di Stanislav Lobotka, che potrebbe riaccendere le speranze di un publico finora ampiamente deluso da un avvio di stagione marcatamente al di sotto delle aspettative iniziali. Una falsa partenza in campionato con l’avvicendamento in panchina tra Carlo Ancelotti, oggi nuovo tecnico dell’ Everton, e Rino Gattuso.

