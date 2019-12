Napoli, De Laurentiis: “Torneremo presto radiosi con la carica di Gattuso. Il mio impegno…”

L’augurio di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli non può, senza dubbio, dirsi soddisfatto della sua prima metà di stagione. I risultati deludenti e la posizione in classifica degli azzurri rispecchiano le turbolenze vissute, in questi mesi, dalla squadra, che poche settimane fa ha salutato il tecnico Carlo Ancelotti. A subentrare all’esperto allenatore, esonerato dal club partenopeo, è stato Rino Gattuso. La nuova guida avrà il compito di far sperare ancora i supporters campani e risollevare le sorti della sua compagine.

VIDEO Napoli, aria di festa a Castel Volturno: bagno di entusiasmo con le giovanili. Il discorso di Gattuso…

Il patron azzurro, in una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, ha augurato a tutti i tifosi di trascorrere serene festività e al suo Napoli una pronta risalita sotto la guida del nuovo tecnico: “Questi ultimi mesi dell’anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato, ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l’orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro. Il mio impegno e quello di tutta la società è sempre costante e incessante, rivolto a un presente e a un futuro che possano coronare i nostri desideri legati alla amata maglia del Napoli. Rivolgo un pensiero sentito e speciale a tutte le famiglie meno fortunate, che hanno difficoltà e che stanno attraversando giorni di sofferenza. Il mio auspicio è che proprio da questo periodo magico dell’anno possano ricevere un gesto d’amore che sappia risollevare gli animi e donare serenità. Personalmente voglio augurare a tutti i napoletani nel mondo un felice Natale e un luminoso 2020 in un ideale abbraccio che scandisca l’immensa fede azzurra“.

Napoli senti Guidolin: “Con Gattuso spero sia l’inizio di una nuova stagione. Ecco cosa mi sorprende di lui…”