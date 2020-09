Napoli, Milik vuole restare: la clamorosa decisione del polacco e i possibili scenari. Situazione e dettagli

Non si sblocca la trattativa per portare Milik alla Roma.

Non è affatto un mistero che l’attaccante polacco sia in cima alla lista delle preferenze del club giallorosso per sopperire ad una eventuale partenza – direzione Juventus – di Edin Dzeko. Il Napoli, però, avrebbe fretta di chiudere la trattativa che porterebbe il bomber nella capitale, sia per liberarsi di un giocatore non più al centro del progetto tecnico di Rino Gattuso, che per evitare di perdere il giocatore a costo zero il prossimo anno vista e considerata la scadenza del suo contratto con i partenopei proprio nel 2021. Queste due circostanze avrebbero fatto abbassare non poco le pretese del patron azzurro Aurelio De Laurentis per l’attaccante polacco: partito da una richiesta iniziale di 40 milioni di euro, adesso sembra che il club campano si accontenti anche di chiudere la trattativa per la cessione del classe ’94 a 25 milioni.

La situazione che però si è venuta a creare tra Milik e il Napoli non sarebbe delle migliori: il centravanti in maglia 99 avrebbe comunicato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di non voler più lasciare i partenopei, facendo intendere di voler rispettare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno giocandosi tutte le sue carte in azzurro. La realizzazione di quest’ultimo scenario resta tuttavia molto improbabile, con il Napoli che potrebbe clamorosamente andare al braccio di ferro con il giocatore o addirittura abbassare ulteriormente le sue pretese economiche per la cessione del cartellino ad un altro club. Così fosse la compagine partenopea non darebbe la possibilità al polacco di poter dimostrare il suo effettivo valore nella prossima stagione e magari di guadagnarsi un prolungamento ulteriore del suo contratto.

