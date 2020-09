Napoli, Rrahmani: “Abbiamo giocatori forti, ecco chi mi ha impressionato. Il mio ruolo? Vi dico tutto”

Stiamo lavorando con grande impegno per iniziare benissimo la stagione.

Queste le parole di Amir Rrahmani, neo difensore centrale del Napoli prelevato dall’Hellas Verona durante la scorsa sessione invernale di calciomercato. Il possente classe ’94 è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo, nella quale ha parlato delle sue prime sensazioni sul nuovo ambiente azzurro: “A Castel di Sangro siamo stati benissimo e ci siamo allenati in maniera intensa. Ora però si entra nella fase più importante. Nel calcio non c’è ieri, esiste solo oggi e domani. Dobbiamo proseguire con questa intensità e fare una buona prestazione in queste due amichevoli che ci aspettano e poi prepararci al match di Parma per la prima giornata di campionato. Osimhen? Ci ha fatto una grande impressione, sicuramente può fare cose importanti. Ma in attacco abbiamo davvero tanti calciatori di qualità. Credo che la squadra sia competitiva e sono certo che lavorando tanto troveremo il giusto equilibrio in campo. Mi ha impressionato fin da subito anche Demme, anche se tutti sono forti”.

Calciomercato Napoli, il Psg non molla Fabian Ruiz: De Laurentiis irremovibile, ecco quanto costa lo spagnolo

Rrahmani ha poi proseguito sugli obbiettivi personali posti per questa stagione e sul suo possibile ruolo in campo: “La mia posizione naturale è quella in una difesa a tre, però siamo dei professionisti e quindi posso adattarmi a qualsiasi soluzione voglia adottare il mister. Con Gattuso al momento sto giocando in una linea di 4 difensori e mi trovo benissimo. Gattuso è molto attento anche agli uno contro uno. Difendiamo a zona e quindi bisogna anche fronteggiare l’avversario che in quel momento ti affronta cercando di essere pronti al confronto individuale. Obiettivo? Sicuramente entrare in zona Champions – ha continuato Rrahmani – . È il posto che questa Società e questa città meritano. Speriamo di riuscirci, però adesso c’è tanto tempo e dobbiamo farci trovare pronti sin da questo inizio di campionato e poi crescere gara dopo gara”.