Napoli-Pescara 4-0, Gattuso cala il poker partenopeo: Ziekinski sblocca l’amichevole, Petagna la chiude.

Poker di successi consecutivi e di reti messe a segno nel match contro il Pescara.

Napoli che regola gli abruzzesi dopo aver messo agevolmente in fila Castel Di Sangro, L’Aquila e Teramo nella serie dei test amichevoli disputati in vista dell’avvio del campionato di Serie A. Rimpatriata tra vecchi compagni e amici ai tempi del Milan e della Nazionale: Rino Gattuso e Massimo Oddo siedono sulle panchine di Napoli e Pescara che militano in campionati diversi. Partenopei che, dopo qualche tentennamento iniziale, rompono l’equilibrio grazie alla rete di Zielinski e sciolgono progressivamente la tensione. Fioccano le occasioni per il raddoppio nella prima frazione, da Osimhen a Koulibaly, con il centrale difensivo senegalese che timbra il palo. Nella ripresa girandola di cambi e pioggia di gol: Ciciretti, Mertens e Petagna arrotondano il punteggio e sublimano la festa azzurra.

