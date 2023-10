Napoli-Milan, Garcia: “Pari giusto, in 10 vs 11 Kvara poteva segnare. Sul 4-3-3…”

“Mi sembra un pareggio giusto. Nel primo tempo ha dominato il Milan, nel secondo noi. Mi è piaciuto il fatto che ci abbiamo creduto e siamo riusciti a riaprire la partita, perché sul 2-1 tutto era possibile. Poi ci vuole anche fortuna per vincere le partite. In 10 contro 11 abbiamo avuto l’occasione per segnare con Kvara ma la palla non è voluta entrare. Volevo cambiare il modulo, perché nel calcio non esiste solo il 4-3-3. Ci voleva un attaccante in più, con due punte era più semplice pressare più alti. Siamo tornati quindi in partita, peccato per il secondo giallo di Natan. Questa squadra ha voglia e orgoglio e questo mi piace. Politano è un giocatore che mi piace perché è molto intelligente. Sulla corsia di destra ha un legame forte con Di Lorenzo. So che l’anno scorso la corsia di sinistra era il punto forte del Napoli, ma quest’anno possiamo contare su entrambe le fasce. Non è solo bravo nella costruzione del gioco, ma anche nell’essere decisivo. Gli altri esterni devono essere bravi come lui e Kvara“.