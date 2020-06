Napoli, Lippi esalta Gattuso: “Ci voleva lui per riportare questa squadra in alto”

Il momento di Rino Gattuso.

Con la vittoria sulla Juventus e la conseguente conquista della Coppa Italia, Rino Gattuso è finalmente riuscito a consacrarsi come allenatore: arrivato a Napoli nel bel mezzo di una storica crisi e dopo l’esonero di Carlo Ancelotti, l’ex tecnico del Milan è riuscito a ricompattare uno spogliatoio che sembrava ormai distrutto e a riunire tutti i suoi giocatori intorno alla sua figura schierandosi in prima linea per difenderli.

Ad elogiare il lavoro di “Ringhio” è intervenuto anche Marcello Lippi, ex ct dell’Italia, che in una lunga intervista concessa al quotidiano “Il Mattino” (intitolata “Il mio ragazzo e Napoli fatti l’uno per l’altra”) si è complimentato con bellissime parole: “Gattuso ha sempre voglia di migliorare, non farà mai rilassare la squadra e con lui si può aprire un nuovo ciclo vincente. Vince con un gruppo che ha ricompattato, con un’idea in cui ha creduto e con uomini che ci hanno creduto. Ci voleva Rino Gattuso per riportare il Napoli in alto“.