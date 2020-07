Napoli, l’idea di De Laurentiis: “Stiamo studiando un piano per modificare il format della Serie A”

La proposta fuori dal coro del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il patron del club azzurro ha pensato come poter rendere più competitiva la Serie A e di conseguenza dare filo da torcere a una Juventus che ha vinto il suo nono scudetto di fila. Lo stesso De Laurentiis, ospite durante la presentazione del libro “Interrompo dal San Paolo”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da ‘Il Mattino‘.

“Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei play off e dei play out per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni”.