Inter, Marotta senza filtri: “Messi icona del calcio, sul suo possibile arrivo in Serie A…”

Beppe Marotta svela il retroscena concernente la proiezione dell’immagine di Leo Messi sul Duomo di Milano.

L’amministratore delegato dell’Inter si è concentrato sulle operazioni di mercato del club nerazzurro e in particolar modo sul curioso siparietto avvenuto nella mattinata odierna. Il dirigente ha risposto così nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Proiezione immagine Messi? Parliamo sicuramente di un’icona, di un grande giocatore, di un desiderio che tutti hanno. Però, fa parte di questa categoria di pensieri. Rimane un gioco, certamente. Credo che oggi come oggi nessuna squadra italiana sia in grado di fare un’operazione del genere, se non subentrano fattori straordinari, legati al mondo degli azionisti, dei padroni veri e propri. La sostenibilità del calcio italiano è in grande difficoltà, quindi, bisogna lavorare ancora, prima per recuperare le posizioni, poi, per ambire a ricollocarci dove eravamo vent’anni fa, perché siamo in grado di poterlo fare, e, poi, poter pensare che, magari, i grandi campioni, come una volta, vengano a giocare in Italia e non scappare dall’Italia. Credo che sia un fatto straordinario poter pensare che oggi, in questo momento, l’Inter possa arrivare a un campione del genere. Parlavo di fantacalcio ma, al di là di tutto, qui si tratta veramente di una situazione utopistica”.