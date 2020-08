Napoli, la commozione di Insigne: il capitano azzurro saluta così Callejon

Il Napoli saluta Josè Maria Callejon che dopo sette stagioni smetterà di indossare la maglia azzurra.

Il laterale offensivo spagnolo non ha rinnovato il proprio contratto con il club di Aurelio De Laurentiis e la sua presenza nel match contro il Barcellona è stata l’ultima con i partenopei. Il suo futuro potrebbe essere in Spagna dove diverse squadre di Liga lo cercano insistentemente, vedi Granada, ma chissà che non deciderà di restare in Italia magari vicino Napoli come qualche giorno fa aveva dichiarato apertamente. Nel frattempo sono arrivati i saluti sinceri da parte di Lorenzo Insigne che ha salutato così il suo ex compagno attraverso un post su instagram.

“Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono. È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare. Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio”.