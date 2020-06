Napoli-Inter, Mertens nella storia: è il miglior marcatore all-time, superati Maradona e Hamsik

Il record storico di Dries Mertens.

Dopo la sfida tra la Juventus e il Milan di ieri sera che ha visto i bianconeri strappare il primo pass per la finale della Coppa Italia, questa sera si sta giocando il ritorno della seconda semifinale, con il Napoli che sta ospitando l’Inter sul campo dello stadio San Paolo.

I nerazzurri erano passati in vantaggio grazie al fulmineo gol di Eriksen propiziato dal tocco decisivo di Di Lorenzo, ma i padroni di casa sono riusciti a trovare la rete del pareggio con il solito Dries Mertens, che oltre a ristabilire la parità ha anche stabilito un record dall’importanza storica: con il 122esimo gol realizzato, l’attaccate belga è diventato il miglior marcatore nella storia del Napoli, superando dunque sia Diego Armando Maradona sia Marek Hamsik. Mertens ha così trovato il modo di rimanere per sempre impresso nella storia del club partenopeo, anche in caso di un suo addio al termine della stagione: il classe ’87 ha infatti momentaneamente rinnovato il suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis, ma potrebbe comunque decidere di lasciare Napoli dopo tante stagioni e iniziare una nuova avventura in Italia o all’estero.

Sono passati ben sette anni da quando Mertens ha realizzato la prima rete con la maglia azzurra in occasione di un match di Serie A contro la Fiorentina, che fissò il risultato sul 2 a 1 in favore del Napoli. Anche questa sera il suo gol potrebbe essere decisivo, visto soprattutto la vittoria ottenuta nella gara d’andata grazie al gol di Fabian Ruiz: adesso i partenopei hanno un ottimo vantaggio sui nerazzurri, che saranno obbligati a vincere per raggiungere la finale della competizione e sfidare la Juventus di Cristiano Ronaldo e compagni.