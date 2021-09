Napoli, in campo verso il Leicester: anche Aziz Tourè con la prima squadra

Il centrocampista classe 2002 ha lasciato Palermo ed il Palermo a titolo temporaneo lo scorso 31 agosto, approdando al Napoli

Dopo la vittoria conquistata dal Napoli contro la Juventus , gli uomini di Luciano Spalletti hanno ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri hanno iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Leicester , valevole per la prima giornata di Europa League , in programma giovedì alle ore 21 in Inghilterra.

La squadra - informa il club partenopeo - ha iniziato la seduta con una partitina con le porte piccole, con il gruppo che successivamente è stato impegnato in lavoro tattico. Coloro che non hanno giocato contro la Juventus dall'inizio hanno svolto partita a campo ridotto. Mertens e Ghoulam hanno svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Demme e Osimhen hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Infine, Insigne ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato.