Napoli, gli auguri del sindaco De Magistris: “Squadra al di sotto delle aspettative, in Champions League contro il Barcellona voglio…” “

Parola a Luigi De Magistris.

Il sindaco di Napoli, dopo la prima parte di stagione del club partenopeo caratterizzata da alti e bassi, ha voluto rivolgere i suoi più sinceri auguri alla società e ai tifosi in occasione delle festività. Il primo cittadino del capoluogo campano si è inoltre soffermato sul rendimento attuale della compagine di Gennaro Gattuso, non pari alle aspettative di inizio stagione, in vista della suggestiva sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League che vedrà la squadra partenopea opposta al Barcellona: “Auguri al Napoli che ha finito l’anno con una bella prova, con una vittoria voluta, segno che la squadra evidentemente si sta ritrovando ma abbiamo bisogno di conferme perché siamo molto indietro rispetto alle aspettative e ci avviciniamo a febbraio a una sfida importante in Champions League“.

Infine De Magistris, esprime un vero e proprio auspicio da tifoso : “Ci auguriamo che la squadra abbia ritrovato in questo tempo compattezza, serenità, voglia di essere uniti e di lottare perché Napoli ha bisogno di una grande squadra“.

