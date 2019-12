Calciomercato Napoli, ag. Veretout rivela: “Gattuso lo voleva anche al Milan, in estate…”

Retroscena di mercato.

Jordan Veretout è stato quest’estate ad un passo dal Napoli. Il centrocampista della Roma, in prestito oneroso da un milione di euro dalla Fiorentina, con obbligo di riscatto pari a 17 milioni di euro più bonus, sarebbe dovuto approdare agli azzurri, tuttavia la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto. Secondo il suo agente, Mario Giuffrida, ciò non sarebbe successo se sulla panchina dei partenopei ci fosse stato già allora l’attuale tecnico. Rino Gattuso, come ha rivelato lo stesso procuratore, ha infatti un debole per ventiseienne francese.

“Quando lo stavo prendendo in procura – ha ammesso l’agente di Veretout ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – andai in Francia, chiamai Gattuso e mi consigliò di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, è un calciatore importante per l’allenatore azzurro. Ci fosse stato Gattuso al Napoli già in estate, credo che sarebbe arrivato”.

