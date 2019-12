Calciomercato Napoli, intrigo Mertens: il braccio di ferro per il rinnovo e la volontà del belga. Il ruolo di Gattuso…

Dries Mertens vorrebbe prolungare il suo matrimonio professionale con il Napoli.

Nel corso di questa stagione, l’ex PSV Eindhoven ha collezionato quattro gol e due assist nel campionato di Serie A e cinque gol in cinque partite di Champions League. Tra le varie opzioni vagliate in relazione al futuro dell’attaccante belga, quella legata alla permanenza nel club partenopeo pare essere la preferita. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, al numero 14 di Gattuso non mancano di certo le offerte, ma lui continua a privilegiare il Napoli in virtù di un profondo legame affettivo con l’ambiente e la città. Per questo motivo già avrebbe detto di no al Borussia Dortmund che l’avrebbe già voluto ingaggiare nel mercato invernale. Il desiderio del talento belga cozza tuttavia con l’attuale distanza tra le parti nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto prossimo alla scadenza con la società azzurra. Difficilmente Mertens rimarrà se non accetterà la proposta del patron Aurelio De Laurentiis: rinnovo biennale con uno stipendio pari a quattro milioni di euro l’anno.

https://www.mediagol.it/napoli/serie-a-napoli-parma-gattuso-rispolvera-il-4-3-3-mertens-parte-dalla-panchina-le-formazioni-ufficiali/

La sensazione è che Mertens non si muova comunque da Castel Volturno nell’imminente finestra di mercato invernale, il numero 14 dovrebbe terminare la stagione con la maglia del Napoli e poi valutare l’ipotesi di accasarsi altrove a partire dalla prossima stagione. Gennaro Gattuso non vorrebbe privarsi del calciatore e starebbe spingendo per trattenerlo in casa partenopea anche in ottica futura. La partita è più che mai aperta, ed il futuro di “Ciro“, come da affettuoso appellativo dei fans napoletani, è ad oggi un vero e proprio rebus…

https://www.mediagol.it/video/video-champions-league-napoli-genk-4-0-milik-cala-il-tris-mertens-cala-il-poker-le-immagini-del-match/