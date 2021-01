Napoli, Gattuso rischia la panchina: decisive per il tecnico le prossime tre gare

Il Napoli è a un bivio decisivo.

Troppi i risultati altalenanti ottenuti dagli azzurri di Rino Gattuso che adesso rischia seriamente il posto sulla panchina del club campano. La sconfitta di Verona ha scaldato gli animi dei tifosi che non si aspettavano una prestazione di tale livello, soprattutto dopo il k.o. rimediato in Supercoppa contro la Juventus solo qualche giorno prima. La classifica del Napoli non è per nulla negativa e di conseguenza non destra preoccupazioni, a rendere il tutto complicato sono state alcune prestazioni della squadra che non è stata costante. Stando agli ultimi rumors Gattuso avrà la gara di Coppa Italia contro lo Spezie e le sfide di campionato contro Parma e Genoa per invertire la rotta e convincere De Laurentiis che si è trattato solo di un incidente di percorso. Il presidente azzurro avrebbe già sondato il terreno per capire chi potrà essere nel caso il giusto erede, è chiaro che la speranza è quella di vedere Gattuso in panchina per l’intera stagione. Le prossime tre gare saranno uno spartiacque fondamentale per il futuro dell’ex Milan, il tempo e i risultati ne sapranno dire di più.

