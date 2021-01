Maradona, spunta nuova figlia nata nel suo primo anno a Napoli: “Sono stata riconosciuta da lui”

“Sono la prima figlia di Maradona, ma non cerco pubblicità né voglio l’eredità”.

Diego Armando Maradona avrebbe un’altra figlia. Il suo nome è Damaris Alejandra Maradona, nata il 30 dicembre 1984, dunque sei mesi dopo l’approdo del Pibe de Oro in quel di Napoli. La donna, che oggi ha 37 anni, nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una foto con il campione argentino accanto alla carta di identità. Profilo che ha chiuso poiché accusata di speculazione.

“Sono povera, come lo era mio padre. Non ho neanche l’auto, ma non cerco soldi. Ho solo i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi con papà, il suo sangue e il suo cognome: sono stata riconosciuta da lui e non chiedo altro”, ha raccontato in un programma televisivo condotto a Buenos Aires dal giornalista Andres Ventura, come riportato da ‘Il Mattino’.

Tuttavia, Damaris Alejandra non ha reso nota l’identità della madre. È stata concepita quando Maradona giocava già in Europa, negli ultimi mesi della sua avventura a Barcellona. Si tratterebbe della primogenita: Diego Armando junior, infatti, è nato successivamente, il 20 settembre 1986 a Napoli. “Avrei voluto prendermi cura di mio padre quando è stato male, ma sono stata allontanata. L’eredità non mi interessa: la conservino Claudia Villafane, le sue figlie e gli altri fratelli che probabilmente ho”. La donna, infine, avrebbe chiesto di non essere più cercata dai giornalisti, “che odio come mio padre”.