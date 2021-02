Napoli, Cassano: “Gattuso ha dato tanto per questa squadra, ma svelo chi potrebbe subentrare”

Il Napoli di Gennaro Gattuso è una delle squadre più altalenanti del campionato.

La squadra partenopea occupa il sesto posto in classifica, con 12 punti di distacco dalla capolista Milan. I rapporti tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sarebbero tesi e il rapporto potrebbe concludersi anticipatamente con l’esonero. Antonio Cassano, ospite del format Bobo tv su twitch ha espresso la sua opinione sull’ex centrocampista del Milan.

Per Cassano, Gattuso ha comunque fatto un buon lavoro e le alternative per entrare in corsa non sono tante: “Il Napoli ha perso contro il Genoa ma ha creato tantissimo e questi sono fatti. In questi mesi fra mille difficoltà ha fatto un grandissimo lavoro e ha pure vinto un trofeo. Chi prendi? Benitez che era un fenomeno ma è fuori dal calcio che conta da cinque anni. Sarri? E’ un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare. In più il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti“.