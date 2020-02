Napoli-Barcellona, Zielinski: “Buona prestazione, siamo una rosa di qualità”. E su Gattuso…

Parola a Piotr Zielinski.

Il Napoli, impegnato questa sera al San Paolo contro il Barcellona in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha conquistato un pari. I partenopei, al Camp Nou, dovranno dare il meglio di sé per aggiudicarsi il pass per la prossima fase della competizione.

Il centrocampista azzurro, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine della gara, ha parlato della prestazione della sua squadra: “Siamo scesi in campo con l’intenzione di fare la nostra partita. Tranne in qualche occasione in cui ci siamo abbassati un po’ troppo, ne siamo usciti bene. La qualità della rosa è alta. Abbiamo un grandissimo allenatore come Gattuso, nulla da togliere ad Ancelotti ma con questo cambiamento stiamo crescendo di più”.

