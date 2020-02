Champions League, Napoli-Barcellona 1-1: Griezmann risponde a Mertens, Vidal espulso

Uno a uno, è questo il risultato del primo atto degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona.

Nel primo tempo, i blaugrana tentano di gestire il possesso palla, ma gli azzurri vogliono subito rendersi propositivi e si mostrano aggressivi in attesa di un passo falso degli avversari. I tentativi di Messi e compagni non vanno a buon fine, mentre alla mezz’ora gli azzurri riescono a sbloccare il risultato. Mertens scambia con Zielinski e trova la rete del vantaggio con un destro dal limite. Il gol subito non sembra impensierire la compagine ospite, che ritorna a gestire il pallone. Tuttavia, gli uomini di Rino Gattuso vogliono colpire ancora e a pochi minuti dall’intervallo vanno vicini al raddoppio. Manolas si ritrova davanti al portiere al centro dell’area, sugli sviluppi di un calcio di punizione, servito da Callejon. Il centrale greco, però, spedisce la sfera lontano dallo specchio. La prima metà di gioco termina sull’uno a zero.

Ritmi subito alti nella ripresa. Il Napoli deve rinunciare all’autore della rete del vantaggio Mertens, che a seguito di un contatto è costretto a lasciare il posto a Milik. I blaugrana, che nel primo tempo avevano collezionato soltanto due tiri in porta, vogliono rifarsi. Al 57′ arriva il gol del pari, firmato da Griezmann. L’attaccante, servito in area da Semedo, non sbaglia davanti al portiere. Gli azzurri provano a rispondere, prima con Insigne e poi con Callejon. Clamorosa occasione al 63′ per lo spagnolo, che viene servito da Milik al centro dell’area e indirizza il pallone sul corpo di ter Stegen. Pochi istanti dopo, dall’altra parte, Ospina si oppone a Messi. Finale caldo al San Paolo. A due minuti dalla fine dei tempi regolamentari Vidal, autore di un intervento in netto ritardo e di un successivo testa a testa con Mario Rui, viene espulso per doppio giallo. Un’ingenuità per il cileno, che salterà la gara di ritorno tra le mura amiche. Intanto, anche Piquè è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Nel finale, gli azzurri non riescono ad approfittare della superiorità numerica.

Al San Paolo, la gara valida per gli ottavi di finale di Champions League termina sul pari. Tra le mura amiche del Camp Nou il Barcellona, in occasione del ritorno in programma il 18 marzo, i blaugrana potranno godere del vantaggio dato dal fattore campo, ma dovranno fare i conti con le assenze. Il Napoli, invece, tenterà l’impresa.