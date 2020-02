Napoli-Barcellona, Gattuso: “Sono deluso, ma nulla è perduto. Vidal-Busquets? Le loro assenze…”

Al San Paolo, la gara d’andata degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona è terminata sul risultato di uno a uno: gli azzurri, dopo essere andati in vantaggio grazie a una rete messa a segno alla mezz’ora da Dries Mertens, si sono fatti agganciare nella ripresa dai blaugrana, in gol con Antoine Griezmann.

Champions League, Napoli-Barcellona 1-1: Griezmann risponde a Mertens, Vidal espulso

Il tecnico dei partenopei Rino Gattuso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Non si può sbagliare nulla contro di loro. Siamo stati bravi, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Loro hanno creato pochissime occasioni, sono deluso perché potevamo fare meglio in fase di costruzione. C’era un po’ di paura. Potevamo fare molto meglio nella fase di possesso. Loro ti portano a giocare dentro l’area di rigore, portano cinque o sei giocatori nella zona offensiva. Non palleggiano e basta, bisognava fare una partita così perché se ci fosse stato spazio avremmo rischiato tanto. Ci hanno fatto il solletico. Potevano starci anche una giornata, ci hanno fatto solo un tiro in porta. Adesso testa al Torino, ma in Champions nulla è perduto. Ci mancherebbe. Al Barcellona mancheranno due giocatori importanti come Busquets e Vidal, ma non cambia niente perché giocherà Arhtur e in cantera hanno grandi campioni. il Napoli non è una squadretta e ha tanti giocatori forti. La qualificazione è aperta, abbiamo le nostre opportunità