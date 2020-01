Inter-Napoli, Gattuso: “Ci siamo fatti tre gol da soli. C’è preoccupazione, difficile giocare così”

Brutta sconfitta casalinga per il Napoli.

Al San Paolo è andata in scena la sfida tra gli azzurri e l’Inter, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A: i nerazzurri hanno trionfato grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e il gol di Lautaro Martinez, che hanno regalato al tecnico Antonio Conte la vetta della classifica al pari della Juventus.

Inter-Napoli, Lukaku: “Conte è il nostro leader. Lautaro Martinez? Amici in campo e fuori”

Al termine del match il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Tantissimi errori, ma la squadra è viva. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, dobbiamo continuare così. Non guardiamo la classifica e non demoralizziamoci. Luperto ha lavorato poco, siamo contati e non ho voluto rischiare. Dobbiamo crescere partendo dal basso. Bisogna essere più puliti e giocare da squadra. Il centrocampo come qualità mi è piaciuto, ma come movimenti potevamo fare meglio. Spesso abbiamo lasciato dei buchi nella zona centrale. Fabian Ruiz ha qualità ma fa fatica a coprire il campo, Zielinski deve imparare a muoversi meglio. Miglioreremo su questi aspetti. Tante volte ci hanno imbucato e abbiamo fatto fatica. L’avevamo preparata in maniera diversa, loro non dovevano trovare il passaggio. Ci siamo fatti tre gol da soli, è un dato di fatto. C’è preoccupazione, è difficile giocare in questa situazione al San Paolo. Tanti di questi ragazzi hanno giocato per lo Scudetto, ora si trovano così. Fanno fatica a vivere questa situazione, ma dobbiamo calarci nella parte ed essere più attenti. Non possiamo pensare alla sfortuna, non è una casualità. Dobbiamo essere più bravi. Calciomercato? Vediamo chi arriverà, non manca soltanto un vertice basso. È un problema di tutta la squadra“.

Serie A, Napoli-Inter 1-3: Lukaku-Lautaro, Conte espugna il San Paolo e riprende la Juventus