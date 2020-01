Serie A, Napoli-Inter 1-3: Lukaku-Lautaro, Conte espugna il San Paolo e riprende la Juventus

L’Inter espugna il San Paolo.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, che si sono affrontati in occasione del posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A. Partono subito bene i nerazzurri che dopo soltanto 14 minuti trovano la rete del vantaggio: Di Lorenzo scivola e regala una ripartenza letale a Lukaku, che si sposta la palla sul mancino e colpisce il palo prima di mandare la palla in rete, 0 a 1.

I padroni di casa provano a reagire ma gli uomini di Antonio Conte controllano bene il ritmo della gara, e al 33′ trovano anche il raddoppio, ancora con Lukaku: il centravanti belga calcia con potenza da posizione defilata, Meret prova a respingere con i pugni ma commette una clamorosa papera spingendo la palla in rete, 0 a 2. Il Napoli prova a reagire e al minuto 39 riesce ad accorciare le distanze: Callejon tocca al centro dell’area di rigore verso Milik, che a porta vuota appoggia il gol dell’1 a 2.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della gara, con gli uomini di Gattuso che provano a spingersi in avanti per trovare la rete del pareggio, senza però attaccare con la giusta convinzione. L’Inter aspetta e al minuto 62 chiude definitivamente la gara: intervento maldestro di Manolas che scivola e lascia la palla a Lautaro Martinez, reattivo a battere Meret e firmare il gol del definitivo 1 a 3.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Inter, che vince e torna nuovamente al primo posto con la Juventus, che nel pomeriggio aveva battuto il Cagliari con la tripletta di Cristiano Ronaldo. Continua il periodo negativo dei partenopei, che anche con Gattuso non riescono a risollevarsi e restano all’ottavo posto in classifica al pari del Torino, reduce dalla vittoria in casa della Roma.