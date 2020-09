Roma-Juventus, big match spuntato: l’intrigo Milik blocca Dzeko, retroscena e dettagli. C’è un problema…

Milik-Roma l’affare non si chiude e i giallorossi adesso rischiano.

Milik alla Roma: sembrava tutto fatto ma non c’è ancora nulla di definito. Il weekend di campionato non è servito a sbloccare la trattativa che avrebbe dovuto portare in questi giorni l’attaccante polacco in giallorosso, creando invece ancora più problemi a una Roma che fatica in campo, con il bosniaco Edin Dzeko in panchina. Ma perché il polacco tarda ad arrivare nella Capitale? E’ questa la domanda che i tifosi giallorossi si pongono ormai da giorni. Arek Milik non vuole lasciare Napoli prima di aver risolto le pendenze economiche con De Laurentiis (si parla di 700.000 che il patron partenopeo non ha versato all’attaccante dallo scorso anno).

Secondo il “Corriere dello Sport”, lo stesso Fonseca, avrebbe chiamato personalmente Milik per convincere lo stesso della bontà del progetto del club. Nel frattempo, mentre l’attaccante classe ’94 cerca di sbrogliare la matassa con il Napoli, la Roma studia una nuova formula per l’affare, che con ogni probabilità potrebbe concludersi con un prestito biennale. Vista l’incombente minaccia Covid-19, i giallorossi non vogliono rischiare che, in caso di nuovo stop dei campionati, il giocatore possa lasciare la Capitale dopo solo pochi mesi dal suo approdo in giallorosso. Con un accordo di due anni, la cautela sarebbe massima.

Insomma, il puzzle degli attaccanti non si è ancora completato: Il Napoli vince e convince anche senza il polacco (0-2 rifilato in trasferta contro il Parma in questa prima giornata di campionato). La Roma, al contrario, necessita di Arek Milik per completare il proprio reparto offensivo. Proprio adesso, i giallorossi hanno necessità di accelerare l’affare, per evitare di arrivare impreparati al big match di domenica sera contro la Juventus: battaglia tra due squadre ancora orfane di una prima punta.

