Calciomercato Napoli, parla Giuntoli: “Milik alla Roma? Ecco come stanno le cose”

Parola a Cristiano Giuntoli.

Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Parma, in scena allo Stadio “Ennio Tardini”, il direttore sportivo del Napoli è tornato a parlare del futuro di Arkadiusz Milik. L’esperto attaccante polacco sembrava ormai ad un passo dall’approdo alla Roma di Paulo Fonseca. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, alcune questioni burocratiche legate a stipendi arretrati e altri contenziosi avrebbero di fatto rallentato ulteriormente la trattativa. Nel dettaglio, ballerebbe circa un milione di euro, che Milik non avrebbe intenzione di lasciare.

“Abbiamo una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine, vedremo nei prossimi giorni – ha dichiarato il noto dirigente ex Carpi -. L’arrivo di un altro centrocampista? In questo momento siamo molto attenti a ciò che ci accade intorno. E’ un momento delicato, girano pochi soldi all’interno del calciomercato. Potremo intervenire solo se avremo delle occasioni giuste”, ha concluso.

Seguiranno aggiornamenti…