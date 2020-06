Calciomercato Napoli, Boniek sul futuro di Milik: “Juventus o Premier? Due ristoranti bellissimi”

Il futuro di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco era arrivato al Napoli all’inizio della stagione dopo due stagioni trascorse con la maglia dell’Ajax: fin da subito, il classe ’94 ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua capacità di segnare in qualsiasi modo possibile, realizzando 36 gol in 83 presenze complessive con la maglia azzurra.

L’anno prossimo la dirigenza del Napoli, seguendo il volere del presidente Aurelio De Laurentiis, potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione tattica per regalare a Rino Gattuso i giocatori perfetti per il suo 4-3-3, e molte stelle del club partenopeo potrebbero dunque lasciare Napoli per approdare in una nuova realtà.

Tra i possibili partenti vi è anche Milik, che secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato farebbe gola a tanti club di Premier League ma anche alla Juventus, alla ricerca di un sostituto del partente Gonzalo Higuain. Con la maglia bianconera il centravanti polacco potrebbe così incontrare nuovamente Maurizio Sarri, con cui si era trovato molto bene durante il periodo trascorso insieme.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Zbigniew Boniek, ex attaccante della Juventus e presidente della Federcalcio polacca, ha espresso la sua opinione in merito al futuro di Milik:

“Non ho notizie perché non ho parlato direttamente con il giocatore ma anche io ho pensato che il suo addio al Napoli sia possibile. Premier o Juventus? Sono due soluzioni difficili tra cui scegliere perché è come decidere tra due ristoranti bellissimi. In Premier è bello giocare per tanti motivi ma la Juventus è il club più organizzato al mondo insieme al Bayern Monaco. Sarri potrebbe influire nella scelta? Non penso che la decisione dipenderà dall’allenatore. Un giocatore se si sente forte ed effettivamente lo è, gioca in una squadra a prescindere dal proprio tecnico“.