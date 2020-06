Napoli, Giuntoli: “Milik? Andremo avanti con o senza di lui. Callejon e Mertens, vi dico tutto”

“È stata dura per tutti, ma abbiamo rispettato le regole da cittadini”.

Parola di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli, intervenuto ai microfoni dii Sky Sport 24 nel corso del format “Il Calciomercato che verrà”, è tornato a parlare dell’attuale emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, analizzando le inevitabili ripercussioni di tale condizione inquietante sull’intero mondo del calcio, partendo dagli innumerevoli ostacoli che accompagneranno la prossima sessione di calciomercato: “Sono sicuro che sarà un mercato bizzarro. Ma vi posso assolutamente dire che non cambierà molto, pero sono certa che qualcuno userà quello che è accaduto come alibi”.

In cassaforte il rinnovo di Dries Mertens: “Ha dimostrato attaccamento alla maglia e a breve potrebbe esserci l’annuncio. Non è mai stato lontano da Napoli, ma c’è stata paura di perderlo così come tutti i grandi calciatori. Callejon? Non ha ancora deciso. Questa è casa sua, ci farà sapere”.

Incerto il futuro di Milik: “La volontà è quella di rinegoziare il contratto, stiamo parlando con gli agenti. L’obiettivo è quello di risolvere, in un verso o in un altro. Se non vorrà rimanere andrà sul mercato. I calciatori possono rimanere, ma bisogna essere coerenti. Chi resta lo deve fare con la testa giusta:il Napoli andrà avanti con o senza Milik”.

Occhi puntati su Osihmen, Jovic, Azmoun ed Everton: “Sono molto bravi e ambiti – ammette – Se dovesse andare via Milik andremo sul mercato a cercare un giocatore di livello, giovane o esperto. Quando con la società parleremo dell’attaccante mi farò trovare pronto: come un bravo scolaretto provo a sentire tutti, per arrivare preparato fra due mesi. È la classica richiesta di informazioni”.

“Se va via Milik, prenderemo un giocatore di livello – ha proseguito il ds azzurro -. Vedremo che riusciremo a fare, se giovane, di prospettiva. Sarebbero soldi “in banca”, come si dice. Oppure vediamo se prendiamo un esperto, che sull’immediato ci può dare più garanzie ma che è un investimento minore. Nuovo Milik in Italia con Belotti o all’estero? Dobbiamo vedere la volontà dei giocatori, la nostra previsione di bilancio. Ancora non lo sappiamo”, ha concluso Giuntoli.