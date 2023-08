Infortunio per il difensore ex Palermo Bettella durante Monza-Milan: al suo posto Palladino lancia D'Ambrosio nel primo Trofeo Silvio Berlusconi

All'U-Power Stadium in scena il Trofeo Berlusconi tra Monza e Milan, il primo dalla scomparsa di Silvio, ex patron dei due club. Protagonista sfortunato, suo malgrado, il difensore ex Palermo Davide Bettella. La partita del centrale dei brianzoli, schierato nell'undici titolare da Raffaele Palladino, dura solo venti minuti: infortunio muscolare e lacrime all'uscita dal campo, confortato dai compagni.