Monza-Milan, probabili formazioni: sfida Palladino e Pioli per il trofeo Berlusconi

A poco più di due mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Monza e Milan si sfidano in un match che onorerà la memoria del "Cavaliere". Si tratta del trofeo "Silvio Berlusconi", che verrà assegnato in una partita che sarà disputata ogni stagione, in memoria del loro ex presidente. Questo martedì alle 21.00 all'U-Power Stadium di Monza si affronteranno proprio le due squadre rese grandi dell'ex imprenditore, ovvero Milan e Monza. Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due club in cui sarà disputato il match.