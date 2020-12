Serie B, Monza-Salernitana: Balotelli subito in gol, bastano 4 minuti a Super Mario per sbloccare il match

Il Monza comanda 1-0 sulla Salernitana.

I brianzoli sono scesi in campo alle ore 16,00 per affrontare i granata nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie B. Ad aprire le danze per la compagine guidata da Christian Brocchi è stata una rete messa a segno da Mario Balotelli che al 4′ ha depositato in rete a porta sguarnita dopo un’azione corale ben confezionata dal reparto offensivo. Dany Mota allarga sulla destra per Carlos Augusto che dalla sinistra mette al centro una palla al bacio per l’ex Milan che con il piatto insacca, siglando la sua prima rete con questa maglia e in generale in Serie B.

