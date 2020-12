Perinetti-Mediagol: “Monza top in B, l’obiettivo di Berlusconi e Galliani è sfidare Milan e Inter. Balotelli? Ecco cosa penso”

Competenza, personalità e capacità manageriali alla base di un background professionale di assoluto livello.

Giorgio Perinetti rappresenta senza dubbio uno dei profili di maggior esperienza e statura complessiva del panorama dirigenziale italiano nel mondo del calcio. Roma, Juventus, Napoli, Palermo, Bari, Genoa, solo per elencare alcuni dei club dalla grande tradizione per cui il dirigente romano ha prestato la sua opera, mixando alla perfezione doti gestionali, tecniche ed amministrative. L’attuale direttore generale del Brescia ha concesso un’interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it.

Intervista realizzata il 21-12-2020

MONZA TOP- “Il Monza ha davvero tutto per recitare da protagonista del torneo. A parte che hanno sempre dichiarato l’obiettivo: andare dritti in Serie A, sfidare con la compagine brianzola il Milan, L’Inter e le altre big del nostro calcio Obiettivo dichiarato del presidente Berlusconi del dottor Galliani che, come sempre, gestisce magistralmente la società sotto tutti i punti di vista. Hanno un allenatore importante come Brocchi, giocatori importantissimi per la categoria, alcuni di un altro pianeta calcistico come Boateng e Balotelli, tanti elementi di alto lignaggio, credo che il Monza abbia possibilità di fare quasi due squadra e mezza, quindi è anche al riparo dalle insidie di questo campionato, minato dall’incubo Covid-19 che ci circonda ed anche dal timore di eventuali infortuni. E’ chiaro che la Serie B è un campionato difficilissimo, imprevedibile. Un campionato che ricomincia giornata dopo giornata e nessuno può dire di vincerlo con facilità. E’ una lotta serrata, ci vuole tanta forza e abbiamo visto che anche il Monza ha perso 3-0 anche a Reggio Emilia, ha perso a Pescara l’altro giorno, insomma, un campionato pieno di insidie, specialmente la fase iniziale dove i valore stentano a delinearsi. Quindi il Monza è favorito d’obbligo, però, logicamente ci sono tane squadre attrezzate. Quest’anno la Serie B, tra Lecce, Empoli, Monza, la Spal e noi del Brescia, nonostante siamo attualmente in ritardo, sono moltissime le squadre che sono veramente molto forti e ambiziose, magari adesso ne dimentico qualcuna”.

ENIGMA BALOTELLI – “Sulla scorta di quanto appreso qui a Brescia in relazione alla sua ultima esperienza con la maglia delle rondinelle, io non avrei azzardato questa operazione. Ha detto bene Adriano Galliani, ritengo sia davvero’ l’ultimissima chance per Balotelli. L’ultima chiamata, se vuole giocare ancora a calcio ad alti livelli Mario deve assolutamente rispondere, poi vedremo cosa farà. Lui è un talento, però sappiamo che il talento deve necessariamente essere assecondato, nel calcio di oggi che è molto tattico e richiede tanta applicazione mentale, da tantissimo lavoro fisico e altrettanto sacrificio. Anche anche da parte degli attaccanti, perché la fase di non possesso comincia dalla difesa e termina con le due punte, se Balotelli non si applica in questo senso farà fatica anche lui. Se invece, si prepara mentalmente a cercare di predisporsi nel migliore dei modi, le sue qualità sono così eccezionali che sarà certamente decisivo. Diversamente sarà un comprimario: perché senza lavoro, senza sacrificio, senza impegno, neanche il talento può imporsi”.