Monza, Palladino: “Sono un figlio di Napoli, sarà emozionante. Ai tifosi dico questo”

Le dichiarazioni di Raffaele Palladino in vista della sfida tra Napoli e Monza, in programma domani alle ore 18:30 al Diego Armando Maradona.

Parola a Raffaele Palladino . L'allenatore del Monza - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida di domani, in programma allo stadio "Diego Armando Maradona" , tra il Napoli di Walter Mazzarri e la compagine brianzola. Di seguito, le sue parole:

"Sarà emozionante, per la prima volta da allenatore a Napoli. Sono un figlio di Napoli, la mia famiglia e i miei amici sono lì. Il mio cuore è napoletano, sono nato e cresciuto lì. Domani verranno in tanti a vedermi, amici e parenti. Sarà una bella emozione.

"Serve tutto. Nell'episodio dove ha salvato il gol fatto di Ikone ha dimostrato attaccamento alla maglia. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Sotto questo punto di vista non siamo mai mancati, chiedo la cura dei dettagli, l'approccio alla gara giusto e la mentalità giusta. Per sopperire alla grande qualità del Napoli dobbiamo fare qualcosina in più tutti, me compreso. l'1% in più di tutti ci porta a fare sempre meglio".