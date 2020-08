Monza, Galliani: “Ecco chi è l’ottavo colpo, ce ne saranno ancora. Vi spiego perché tutti scelgono noi”

Il mercato stellare del Monza.

La scorsa stagione il Monza ha dominato il campionato di Serie C, riuscendo a piazzarsi prima del gruppo e conquistando una storica promozione in Serie B: anche la prossima stagione il club lombardo proverà a dare il massimo per puntare al successo anche nel campionato cadetto e approdare così in Serie A.

Monza, ecco Donati: “Abbiamo un progetto ambizioso. Ecco come si arriva in Serie A”

L’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, ha recentemente portato a termine l’ottavo colpo dell’attuale sessione di calciomercato, e durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha affermato l’intenzione di piazzare altri colpi per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Cristian Brocchi.

Queste le sue dichiarazioni:

“E’ Carlos Augusto, terzino sinistro che arriva dal Corinthians, dove era titolare. Un brasiliano fortissimo, nazionale Under 20. Lui è l’ottavo colpo, seguirà il nono, magari anche il decimo. Sono stati acquistati Maric, capocannoniere del campionato croato e Gytkjaer, capocannoniere nell’ultima stagione in Polonia. Avevano tante altre offerte ma siamo felici abbiano scelto noi per la nostra credibilità. Tutti ci dicono: ‘Non saremo mai andati a giocare in B se non per il Monza di Berlusconi e Galliani‘. Con le stesse risorse economiche, ma senza la nostra storia, non sarebbe stato lo stesso. Dispiace di dover rinunciare a giocatori che qui hanno fatto bene ma che non possiamo più tenere per ragioni d’età: in rosa non possono essere presenti più di 18 calciatori nati entro il 31 dicembre 1996. Una regola che non condivido ma a cui mi adatto“.