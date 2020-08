Monza, ecco Donati: “Abbiamo un progetto ambizioso. Ecco come si arriva in Serie A”

Giulio Donati pronto per la sua nuova avventura.

La scorsa stagione il classe ’90 ha collezionato 20 presenze con la maglia del Lecce, realizzando una rete ma non riuscendo ad aiutare i suoi compagni di squadra ad evitare la retrocessione in Serie B al termine dell’ultima giornata di campionato.

Adesso il difensore italiano è pronto ad iniziare una nuova avventura professionale: la prossima stagione, Donati giocherà infatti per il Monza di Silvio Berlusconi, che l’anno scorso è riuscita ad ottenere la promozione dalla Serie C al campionato cadetto vincendo il suo gruppo senza troppe difficoltà.

Ai microfoni del sito ufficiale del club, Donati ha espresso tutta la sua voglia di giocare e lottare con la maglia del Monza, per aiutare la squadra allenata da Cristian Brocchi ad ottenere quella che sarebbe una storica promozione in Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Monza ha un progetto ambizioso e le motivazioni non mancheranno sicuramente per fare bene e raggiungere il nostro obiettivo. Ho avuto il piacere di incontrare Gallliani, i messaggi sono stati pochi ma precisi, fin da subito ho capito il compito che mi aspettava e farò di tutto per centrarlo. E’ solo il secondo giorno di lavoro ma sono rimasto colpito dal gruppo, ragazzi affiatati con qualità, intensità, ci sono tutti i presupposti per far bene. In A si va con tanto lavoro, idee chiare e condivise, dopo aver immagazzinato il concetto sarà una questione di testa perché la qualità non manca. Ai nuovi tifosi dico che metto sempre tutto in campo, il lavoro porta sempre risultati e anche quest’anno suderò al 100% per far bene“.