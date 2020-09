Monza, Galliani: “Amichevole col Milan? Dispiacere immenso non esserci. Felici di iniziare qui la nostra stagione”

Monza-Milan? Mi piange il cuore non poter essere presente.

Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.Lo storico ex dirigente del Milan è intervenuto in vista dell’amichevole romantica proprio tra i brianzoli e i rossoneri. Il match pre campionato sa di un ritorno al passato per l’Ad e per il patron Berlusconi, che tuttavia non potranno essere presenti alla partita. Nonostante ciò non sono di certo mancate le parole di stima e affetto verso l’ambiente rossonero: “E’ un dispiacere immenso non poter assistere alla sfida. Berlusconi? È veramente dispiaciuto anche lui. Ne avevamo discusso a lungo martedì al tradizionale pranzo di Arcore quando il presidente riunisce il board di Fininvest. Gli avevo portato la rosa della squadra con le faccine di tutti i giocatori. Era curioso, voleva sapere tutto”.

Chiosa finale di Galliani su quella che sarà la prossima stagione, nella quale l’obiettivo del Monza sarà quello di raggiungere la Serie A: “Era felicissimo di iniziare la stagione del grande sogno laddove tutti i nostri sogni già si realizzarono. Ho sentito Paolo Berlusconi poco fa, anche lui vedrà la gara da casa: ci siamo ripromessi che l’anno prossimo a San Siro torneremo. Ma in campionato stavolta”.

