Calciomercato Monza, i brianzoli su Vazquez: Galliani punta l’ex Palermo per la Serie A

Il Monza prepara l’assalto a Franco Vazquez.

Il calciatore argentino nell’ultima stagione in quel di Siviglia ha giocato davvero con il contagocce anche se quando lo ha fatto ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi andalusi. Il ‘Mudo’ nel corso del calciomercato estivo potrebbe a tornare a giocare in Serie A o comunque nel campionato italiano, sulle sue orme ci sarebbero infatti i brianzoli di Berlusconi e Galliani. I biancorossi al momento occupano la terza posizione in classifica e ambiscono alla promozione nella massima serie. Intanto la dirigenza lombarda sta pensando all’acquisto del sudamericano il cui contratto con gli iberici scadrà alla fine di giugno.

Dotato di talento puro e classe cristallina, l’ex trequartista rosanero ha incantato le platee italiane in ogni occasione. La conoscenza del campionato di Serie A sta alla base della scelta della dirigenza brianzola, che ha designato il Mudo come l’interprete perfetto del ruolo di rifinitore avanzato, oltre che uno dei tassello primari per la costruzione di un organico vincente.