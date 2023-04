Modena-Parma, Tesser: “Ottima prestazione contro avversario forte. Ionita superiore”

Attilio Tesser , tecnico del Modena , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito del pareggio interno contro il Parma di Fabio Pecchia . Di seguito, le parole dell'allenatore gialloblù. ( Qui per il commento del match )

"La mia squadra che ha fatto un’ottima prestazione contro un’avversaria molto forte. Conoscevamo la loro qualità, ma noi abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo avuto palle importanti anche dopo i due gol, con Diaw e Ionita, rischiando comunque poco. Il secondo tempo è stato più sofferto ma siamo stati in controllo con grande applicazione da parte di tutti per portare a casa questo risultato positivo per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto il baricentro più alto, nella ripresa la bravura è stata quella di tenere duro, senza rinunciare a provarci. C’era un po’ di stanchezza nel finale. Non c’è stato mai un palleggio sterile, loro hanno provato a tirare da tutte le parti, ma nessuna delle due è stata rinunciataria. Falcinelli era uscito a Perugia con un fastidio all’adduttore e abbiamo preferito tenerlo a riposo. Ionita ha giocato dopo tantissimo tempo, deve trovare la miglior forma ma è un giocatore di grande esperienza e grazie alla sua qualità sa fare ogni compito che gli si chiede. Ha una lettura tattica superiore agli altri. Anche chi è entrato ha fatto bene, sono tutti consapevoli che il ‘noi’ è determinante.