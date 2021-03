Verona-Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio, Theo non ha un problema muscolare. Il nostro obiettivo è sempre stato uno solo”

Il diavolo rossonero torna a sorridere.

Serie A, 26a giornata: un Milan in emergenza vince a Verona, batte un colpo il Crotone

Il Milan di Stefano Pioli vince e convince allo stadio Marcantonio Bentegodi. Vittoria importante, cercata, voluta e trovata dalla franchigia rossonera che era in cerca di riscatto dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Udinese di Luca Gotti. Ad aprire le danze, a sorpresa, è stato Rade Krunic che con una splendida punizione ha battuto l’estremo difensore gialloblu, Marco Silvestri. A chiudere l’incontro invece è stato Diogo Dalot che, su assist di Saelemaekers, ha insaccato la sfera bianca all’incrocio dei pali sinistro. Il coach della compagine milanese, Stefano Pioli, è pertanto intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare aspetti positivi e negativi del match contro il Verona di Ivan Jurić. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Mi aspettavo una prestazione del genere, con questa convinzione e questa forza. Conosco le nostre qualità, non eravamo soddisfatti dell’ultima prestazione. La squadra ha dimostrato di avere idee e una forza mentale importante. Significa tanto nella nostra crescita. Senza sette o otto giocatori è un po’ delicato, ma la squadra anche dalle situazioni negative si sta creando una mentalità importante. Giochiamo ogni tre o quattro giorni, ci sta avere alti e bassi ma lo spirito e la determinazione non sono mai venuti meno. Non dobbiamo inseguire nessuno ma concentrarci su noi stessi. L’obiettivo era tornare in Champions League, sappiamo che sarà molto difficile. Con grande soddisfazione giocheremo in Europa League, contro una squadra stimolante”.

E su Ibrahimovic: “Sta meglio. Domani rifarà un altro esame per valutare come sta andando la sua guarigione, speriamo di recuperare qualcuno entro giovedì. Theo e Rebic hanno avuto traumi contusivi, non problemi muscolari. Gli impegni che ci aspettano sono importanti, abbiamo due settimane impegnative e stimolanti, poi avremo la sosta che potrebbe aiutarci“, ha concluso Stefano Pioli.